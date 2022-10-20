Отцы троих детей освобождены от частичной мобилизации

Новосибирский депутат Александр Аксененко на своей странице в соцсетях рассказал, что вчера во время закрытой встрече в Госдуме с Николаем Паньковым (замминистр обороны РФ) депутаты получили однозначный ответ на долгий спор по поводу призыва многодетных отцов. Отцы троих и более детей до 16 лет, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, будут возвращены домой. Их призыв в дальнейшем не планируется. А чтобы вернуть главу семейства домой из пункта сбора, родственникам необходимо написать заявление в военкомат и приложить к заявлению подтверждающие документы.

— Если будут возникать вопросы или нарушения — пишите обращение на меня, буду, как депутат, подключаться!, — написал Аксененко в своем аккаунте.

Также новосибирский депутат рассказал, что буквально на днях ему удалось добиться отсрочки для отца ребенка, страдающего заболеванием аутизм.

— Ребенок воспринимает только мать и отца, оба к нему круглосуточно привязаны. Отцу пришла повестка. У него за плечами только военная кафедра. И в момент, когда отец уже начал проходить подготовку, нам совместно с администрацией удалось добиться через комиссию для него отсрочки. Ребенок действительно в тяжелом состоянии и включенность отца — высока, — рассказал Аксёненко во время пленарного заседания в Госдуме. Депутат посетовал коллегам, что законопроект, который разработала его фракция «Справедливая Россия – За правду», о важности отсрочки для этой категории отцов, до сих пор лежит на рассмотрении, а «время уходит». Этот вопрос депутаты также адресовали замминистру обороны РФ во время закрытой встречи. — Он ответил, что этот вопрос обсуждается и будет дополнительно рассмотрен!, —написал в своем аккаунте в ВКонтакте Александр Аксёненко.

Фото из личных архивов А. Аксененко