«Газпром межрегионгаз Новосибирск» отсудил 3 млрд рублей

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» продолжает мероприятия по сокращению просроченной задолженности всех категорий потребителей. За 9 месяцев текущего года поставщик газа подал в суды 309 исков на сумму 2,83 млрд рублей в отношении юридических лиц и 848 исков на сумму 23,1 млн рублей в отношении физических лиц, сообщила пресс-служба компании.

По вынесенным за этот период решениям суда, в том числе по искам предыдущего года, должников обязали выплатить более 3 млрд рублей в пользу «Газпром межрегионгаз Новосибирск».

— Систематические нарушения договорных условий оплаты и отказ потребителей от внесудебного урегулирования ситуации с долгами вынуждают нас взыскивать задолженность в судебном порядке, а в ряде случаев с последующим применением мер принудительного взыскания — арестом денежных средств и имущества, его реализацией, — отметила начальник юридического отдела ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Валентина Брагина.

Ранее редакция сообщала, что просроченная задолженность за газ в Новосибирской области в июле составляла 1,8 млрд рублей. В «Газпроме» сообщали, что это может осложнить реализацию программы догазификации.