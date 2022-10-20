Бизнесмены-добровольцы, участвующие в спецоперации, получат отсрочку по федеральной аренде

Правительство РФ утвердило план первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации:

— Предусмотрена возможность изменения существенных условий контрактов для обеспечения федеральных нужд — сроки, цена, виды и объёмы работ (услуг), если поставщиками по ним являются компании, сотрудники которых призваны на службу в рамках частичной мобилизации. Это решение также коснётся мобилизованных индивидуальных предпринимателей. Нововведение относится ко всем контрактам, которые будут заключены до конца 2023 года.

— Компании, имеющие лицензии на определённые виды деятельности и чьи специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. К таким организациям не будут применяться штрафные санкции. В срок от трёх до шести месяцев компании и предприятия должны найти новых квалифицированных работников, чтобы обеспечить соответствие существующим требованиям.

— За призванным на службу сотрудником сохранится его рабочее место — трудовое соглашение с ним приостанавливается, но не разрывается. С новым сотрудником будет заключён срочный трудовой договор.

— У мобилизованных специалистов сроки действия аттестаций и других разрешений будут продляться в автоматическом режиме — без проведения оценки знаний, умений и иных процедур.

— Предпринимателям, призванным на службу в рамках частичной мобилизации предоставляется отсрочка по оплате аренды недвижимости, земельных участков и другого федерального имущества. Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы. Кроме мобилизованных такая мера поддержки коснётся предпринимателей, заключивших контракты о прохождении военной службы, и бизнесменов-добровольцев, вошедших в состав армейских подразделений.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске подготовят кадровый резерв для агропрома на случай мобилизации.