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Бизнесмены-добровольцы, участвующие в спецоперации, получат отсрочку по федеральной аренде

  • 20/10/2022, 16:29
мобилизация предпринимателей
Правительство также разрешило изменять контракты если предприниматели, в связи с мобилизацией сотрудников, не могут их выполнить.

Правительство РФ утвердило план первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации:

— Предусмотрена возможность изменения существенных условий контрактов для обеспечения федеральных нужд — сроки, цена, виды и объёмы работ (услуг), если поставщиками по ним являются компании, сотрудники которых призваны на службу в рамках частичной мобилизации. Это решение также коснётся мобилизованных индивидуальных предпринимателей. Нововведение относится ко всем контрактам, которые будут заключены до конца 2023 года.

— Компании, имеющие лицензии на определённые виды деятельности и чьи специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. К таким организациям не будут применяться штрафные санкции. В срок от трёх до шести месяцев компании и предприятия должны найти новых квалифицированных работников, чтобы обеспечить соответствие существующим требованиям.

Отсрочка по мобилизации для сотрудников и уклонение от мобилизации

Уголовные, административные, экономические и прочие последствия мобилизации для бизнеса

— За призванным на службу сотрудником сохранится его рабочее место — трудовое соглашение с ним приостанавливается, но не разрывается. С новым сотрудником будет заключён срочный трудовой договор.

— У мобилизованных специалистов сроки действия аттестаций и других разрешений будут продляться в автоматическом режиме — без проведения оценки знаний, умений и иных процедур.

— Предпринимателям, призванным на службу в рамках частичной мобилизации предоставляется отсрочка по оплате аренды недвижимости, земельных участков и другого федерального имущества. Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы. Кроме мобилизованных такая мера поддержки коснётся предпринимателей, заключивших контракты о прохождении военной службы, и бизнесменов-добровольцев, вошедших в состав армейских подразделений.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске подготовят кадровый резерв для агропрома на случай мобилизации.

Фото: pixabay.com — stayerimpact

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Частичная мобилизация спецоперация отсрочка по аренде мобилизация предпринимателей госконтракты бизнес частичная мобилизация


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