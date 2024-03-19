«Отдал мошенникам 3 миллиона»: задержан житель Новосибирска, устроивший фейерверк в офисе банка

Настоящий переполох устроил в отделении банка скромный сибиряк Алексей П. Сначала он по телефону общался якобы со службой безопасности финансового учреждения, потом с сотрудниками госбезопасности. После четких инструкций он перевел мошенникам огромную сумму денег и уже настроился на получение ордена и премии за поимку преступников. И тут отзывчивого сибиряка неожиданно попросили помочь полицейским с задержанием.

Под четким руководством обманщиков, которые, наверняка, получив деньги, начали уже просто развлекаться, Алексей купил коробку с фейерверками. Его заверили, что в отделении банка его будут ждать силовики. Он должен будет устроить громкие взрывы хлопушек, показывая происходящее по видеосвязи, а потом идти домой.

Мужчина искренне верил, что выполняет свой гражданский долг и взаимодействует с настоящими правоохранителями.

― Они мне позвонили, сказали, что нужно помочь в поимке недобросовестных сотрудников банка. Для этого надо было оформить кредиты в 28 банках. Деньги, конечно, обещали вернуть. Я отдал мошенникам около 3 миллионов. Фейерверк был нужен для того, чтобы выманить из подвала банка преступников, ― оправдывается теперь на допросе Алексей.

В итоге, жертва финансового обмана сам стал преступником. Полицейские задержали 46-летнего мужчину дома. Правда он ждал благодарности и награду, а оказался в участке. В отношении сибиряка возбудили дело по хулиганской статье. Когда ему пришло осознание, что он теперь должен отдавать такую баснословную сумму по кредитам, да еще и прославился на весь интернет своим некрасивым поступком, то Алексей не смог сдержать слез.

Дома мужчину ждут жена и двое детей, которым он теперь на собственном опыте будет рассказывать, как не попасться на удочку обманщикам.

Вычислить настоящих преступников, которые так жестоко обошлись с жителем Новосибирска, будет достаточно проблематично. В основном эти мошенники звонят с территории Украины, тщательно скрывают свои IP-адреса. Распознать их можно по характерному акценту и желательно сразу завершить разговор. Сотрудники правоохранительных органов еще раз напоминают, что никому нельзя сообщать никакие данные своих банковских карт, а также пароли из смс. Российские полицейские не привлекают гражданское население к схемам поимки мошенников, тем более в банковской сфере ― помните об этом.