Счета и имущество учредителей «Экологии-Новосибирск арестованы по определению суда

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление конкурсного кредитора ООО «Экосервис» о принятии обеспечительных мер в рамках дела о банкротстве бывшего регоператора ООО «Экология Новосибирск». В нем кредитор требовал привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц.

Согласно документу, необходимость принятия обеспечительных мер, по мнению конкурсного кредитора вызвана тем, что ответчиками могут быть предприняты действия по отчуждению имущества из собственности, что приведет к невозможности исполнения судебного акта в будущем. Кредитор потребовал наложить арест на деньги на счетах и недвижимость, а также запретить отчуждать доли в обществах и ценные бумаги для девяти физлиц.

— Принятие обеспечительных мер необходимо для сохранения имущества ответчиков в размере, достаточном для удовлетворения заявленных требований, — говорится в заявлении.

Арбитражный суд посчитал его подлежащим удовлетворению. Установлено, что на настоящий момент задолженность, включенная в реестр требований кредиторов ООО «Экология-Новосибирск» составляет 874 198 194 руб. 34 коп.

Определение о наложении обеспечительных мер вынесено в отношении Татьяны Бобыревой, Юрия Туктарова, Игоря Фраинта, Дениса Карасева, Игоря Коваль, Андрея Чемодуровуа Кирилла Гапеева, Игоря Снегурова и Дмитрия Доева.

У них арестованы денежные средства на банковских счетах с учетом правил о сохранении величины прожиточного минимума и правил обращения взыскания, арестована недвижимость с запретом осуществлять регистрационные действия по ее отчуждению и обременению, наложен запрет на совершение действий по отчуждению ценных бумаг и долей в уставном капитале хозяйственных обществ и товариществ.

— Определение полежит немедленному исполнению, — говорится в определении суда.

Стоит отметить, что 14 марта Группа «Вис» подала апелляционную жалобу на определение от 22.02.2024 Арбитражного суда Новосибирской области об отмене обеспечительных мер, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника – ООО «Экологии-Новосибирск». Судебное заседание назначено на 15 апреля.

В начале марта Арбитражный суд Новосибирской области отказал ООО «Экология-Новосибирск» в удовлетворении иска о взыскании с Новосибирской области в лице Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики за расторжение концессионного соглашения. Речь идет о сумме 304 млн рублей.

Суд установил, что единственным доказательством возникновения у истца расходов выступает его собственный расчет. Доказательств расторжения концессионного соглашения по причине ненадлежащего исполнения концедентом своих обязательств не представлено.

ООО «Экология-Новосибирск» являлась региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов Новосибирской области. В 2016 году Новосибирская область подписала с ООО «Экология-Новосибирск» концессионное соглашение по строительству двух полигонов и двух мусоросортировочных заводов для сортировки и утилизации 800 тысяч тонн ТКО в год на общую сумму порядка 6,5 млрд руб. Предполагалось, что договор заключается на срок 25 лет. Весной 2023 года ООО «Экология-Новосибирск» было лишено статуса регоператора по обращению с отходами. В июле 2023 года конкурсный управляющий «Экологии-Новосибирск» Владислав Баряев подал исковое заявление о взыскании с МинЖКХ и энергетики региона расходов, которые понесла компания в ходе реализации проекта. В компании подчеркивали, что невозможность исполнения контракта возникла не по вине ООО «Экология-Новосибирск».

Ранее редакция сообщала, что управляющий «Экологии Новосибирск» может потребовать от МинЖКХ 300 млн рублей в апелляции.