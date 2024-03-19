Мигранта, который угрожал на дороге жительнице Новосибирска, наказали полицейские

Сотрудники МВД установили виновника стычки между жительницей Новосибирска и толпой мигрантов.

Напомним, конфликт на выезде со двора на улице Хилокская получил большой резонанс в социальных сетях. Иностранцы набросились на беззащитную женщину, которая не могла проехать по дороге из-за перегородившего ей путь автомобиля. В результате собралась пробка, а посетители азиатских кафе набросились на сибирячку с угрозами и оскорблениями. Один из гостей областной столицы размахивал перед лицом женщины пакетом с лепешками и пытался ее им ударить.

Видеозапись инцидента, а также заявление женщина подала в отдел МВД. Правоохранители проверили всех мигрантов и нашли зачинщика.

― Установлен 24-летний гражданин и привлечён к ответственности за мелкое хулиганство. Ему теперь грозит штраф, ― прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Между тем жители Хилокского треугольника продолжают жаловаться на условия жизни в своем микрорайоне. Близость к рынку, где торгуют мигранты, постоянно накаляет атмосферу между местными и приезжими. Сибиряки не довольны поведением, образом жизни и отношением к русским со стороны гостей из стран Ближнего зарубежья.

Полиция регулярно проводит профилактические рейды в местах скопления иностранцев, выявляет нарушителей миграционного законодательства.

Сотрудники военного СК работают в направлении постановки на учет граждан, которые получили российские паспорта. Восемь мигрантов уже отправлены на службу в зону СВО.