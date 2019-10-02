Отделка стен каркасного дома гипсокартоном

Построить собственный дом довольно непросто, а превратить его в настоящее уютное семейное гнездо – еще сложнее, ведь важна каждая мелочь – освещение, расположение мебели и комнат, достаточная площадь для всех жителей и, конечно же, красивая и аккуратная отделка, которая будет создавать органичную оболочку для интерьера. Сегодня существуют различные проекты каркасных домов – в одних уже предусмотрена отделка, в других же открывается неограниченный простор для дизайнерской фантазии.
Особенно популярно в последнее время строительство каркасного дома – оно позволяет буквально за пару месяцев получить полностью готовое жилище, в которое можно заселяться и приступать к ремонту сразу, не дожидаясь усадки, ведь ее попросту нет! Некоторые предпочитают заказать строительство под ключ, при котором сразу по завершении можно расставлять мебель и начинать жить в доме, другие же любят все делать самостоятельно и приобретают «коробку» дома без внутренней и внешней отделки. Если внешняя позволяет использовать практически любые материалы, то для внутренней отделки чаще всего выбирают плиты ОСП или гипсокартон – именно о нем мы и поговорим сегодня.
Почему многие выбирают гипсокартон для отделки каркасного дома
- Гипсокартон имеет невысокую стоимость и доступен каждому;
- Его легко обрабатывать – можно резать и пилить любыми подручными инструментами;
- При изготовлении используются только экологически чистые материалы – растительный картон и гипсовое тесто;
- Гипсокартону не страшны влага и прямые солнечные лучи – он не размокает, не выцветает и не меняет оттенок, не теряет прочность;
- Материал устойчив к умеренным механическим нагрузкам и обладает неплохими теплоизоляционными характеристиками;
- Подходит для обшивки стен и потолка, для создания арок, ниш и других функциональных и декоративных конструкций;
- Для монтажа не требуются сложные крепежи и особые навыки – достаточно стандартного набора инструментов и следования инструкции по установке.
О чистовой обшивке стен гипсокартоном
Условно весь процесс внутренней отделки можно разделить на четыре основных этапа:
- Облицовка потолка;
- Монтаж гипсокартона на стены и подготовка к чистовой отделке;
- Покраска или оклейка обоями горизонтальных и вертикальных поверхностей;
- Установка напольного покрытия, дверей и лестниц.
Существует несколько важных моментов при отделке гипсокартоном:
- В ванной комнате необходимо сделать качественную гидроизоляцию, чтобы уберечь деревянные элементы от поражения грибком и размокания, так как гипсокартон не может в полно мере сдерживать влагу;
- Старайтесь подрезать крупные листы гипсокартона вместе по несколько штук сразу, чтобы избежать неточностей и различий в геометрии;
- Еще при проектировании дома помните, что при обшивке потолка гипсокартоном высота помещения уменьшится;
- Устанавливать крепления лучше еще на этапе монтажа утеплителя;
- При монтаже гипсокартона желательно, чтобы не приходилось делать дополнительные вставки материала над окнами и дверными проемами.