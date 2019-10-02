Отделка стен каркасного дома гипсокартоном

Построить собственный дом довольно непросто, а превратить его в настоящее уютное семейное гнездо – еще сложнее, ведь важна каждая мелочь – освещение, расположение мебели и комнат, достаточная площадь для всех жителей и, конечно же, красивая и аккуратная отделка, которая будет создавать органичную оболочку для интерьера. Сегодня существуют различные проекты каркасных домов – в одних уже предусмотрена отделка, в других же открывается неограниченный простор для дизайнерской фантазии.

Особенно популярно в последнее время строительство каркасного дома – оно позволяет буквально за пару месяцев получить полностью готовое жилище, в которое можно заселяться и приступать к ремонту сразу, не дожидаясь усадки, ведь ее попросту нет! Некоторые предпочитают заказать строительство под ключ, при котором сразу по завершении можно расставлять мебель и начинать жить в доме, другие же любят все делать самостоятельно и приобретают «коробку» дома без внутренней и внешней отделки. Если внешняя позволяет использовать практически любые материалы, то для внутренней отделки чаще всего выбирают плиты ОСП или гипсокартон – именно о нем мы и поговорим сегодня.

Почему многие выбирают гипсокартон для отделки каркасного дома

Гипсокартон имеет невысокую стоимость и доступен каждому;

Его легко обрабатывать – можно резать и пилить любыми подручными инструментами;

При изготовлении используются только экологически чистые материалы – растительный картон и гипсовое тесто;

Гипсокартону не страшны влага и прямые солнечные лучи – он не размокает, не выцветает и не меняет оттенок, не теряет прочность;

Материал устойчив к умеренным механическим нагрузкам и обладает неплохими теплоизоляционными характеристиками;

Подходит для обшивки стен и потолка, для создания арок, ниш и других функциональных и декоративных конструкций;

Для монтажа не требуются сложные крепежи и особые навыки – достаточно стандартного набора инструментов и следования инструкции по установке.

О чистовой обшивке стен гипсокартоном

Условно весь процесс внутренней отделки можно разделить на четыре основных этапа:

Облицовка потолка; Монтаж гипсокартона на стены и подготовка к чистовой отделке; Покраска или оклейка обоями горизонтальных и вертикальных поверхностей; Установка напольного покрытия, дверей и лестниц.

Существует несколько важных моментов при отделке гипсокартоном: