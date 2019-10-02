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Райффайзенбанк собирает идеи просветительских проектов в рамках конкурса «Серебряный возраст»

  • 02/10/2019, 18:52
Победители конкурса получат финансовую поддержку в размере до 100 тыс. руб. для проектов, которые запланированы к реализации в период с 1 апреля по 31 октября 2020 года.

АО "Райффайзенбанк"Райффайзенбанк (АО) и благотворительный фонд «Хорошие истории» объявляют о седьмом открытом конкурсе социально-значимых просветительских проектов для старшего поколения «Серебряный возраст». Задача конкурса — выявить и поддержать инициативы местного сообщества, направленные на профессиональную адаптацию представителей старшего поколения, уменьшение социальной изоляции и снижение рисков насилия и мошенничества в отношении пожилых людей. Победители конкурса получат финансовую поддержку в размере до 100 тыс. руб. для проектов, которые запланированы к реализации в период с 1 апреля по 31 октября 2020 года.

Согласно данным НАФИ и Российского геронотологического научно-клинического центра, в России более 9 млн одиноких пенсионеров, при этом половина из них сталкиваются с финансовыми проблемами. Вовлечение пожилых людей в активную социальную жизнь, стимулирование занятости и обеспечение доступа к информационным и образовательным ресурсам — один из приоритетов государственных социальных инициатив, в частности федерального проекта «Старшее поколение». Однако конкурс «Серебряный возраст» — единственная в России программа грантов, направленная на помощь в решении проблем социальной изоляции и просвещения пожилых людей.

— Мы считаем, что забота о старшем поколении — неотъемлемая часть развития зрелого, осознанного местного сообщества. Задача программы «Серебряный возраст» — сделать так, чтобы у региональных некоммерческих организаций появилось больше возможностей для поддержки пожилых людей, которые часто оказываются беззащитны перед лицом слишком резких перемен, — сказала Дарья Здерихина, старший вице-президент, руководитель группы внутренних коммуникаций и КСО Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк проводит конкурс просветительских проектов «Серебряный возраст» с 2013 года. За это время экспертное жюри рассмотрело 602 заявки, из которых 187 проектов получили поддержку на общую сумму 18 млн руб.

Конкурсные заявки с пометкой «на конкурс «Серебряный возраст» принимаются по адресу konkurs.fond@gmail.com в период с 1 октября по 17 декабря 2019 года.

Фото: пресс-служба банка

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