Отец тройняшек задолжал 3 млн рублей алиментов и сбежал из Новосибирска

В Новосибирской области судебные приставы разыскивают отца троих детей, который скрывается от них почти 15 лет.

По данным приставов, узнав, что станет отцом тройни Александр Степанов не особо обрадовался. Мужчина был не готов к такой ответственности, о чем неоднократно намекал жене.

С момента появления на свет сыновей, Александр стал задерживаться на работе, периодически пропадать из дома. Однажды отец просто не вернулся к семье и исчез. Мальчикам тогда едва исполнилось по 3 года.

Через некоторое время супруги развелись, и Степанов по решению суда выплачивал алименты. Сначала он перечислял на детей 2-3 тысячи, но через какое-то время и эти деньги он перестал давать.

— В 2020 году за неуплату в полном объеме алиментов судебные приставы привлекли Александра Степанова к административной ответственности. Суд назначил отцу 10 суток административного ареста. Выйдя из изолятора временного содержания, он сказал, что теперь его точно никто не увидит, — объяснили судебные приставы.

Тогда-то горе-отец и подался в бега.

Мать и отчим должника, которые живут в Дзержинском районе, о нем ничего не знают. Квартира в Новомарусино, где проживал Степанов, зарегистрирована на брата. Тот постоянно обещает поговорить с должником, но этого не делает, поясняют приставы.

В следующем году трое сыновей Александра отметят совершеннолетие. Парни планируют поступать в вузы, а их мать переживает, что не сможет оплатить обучение сразу троим. Долг на сегодняшний день у Александра Степанова уже больше трех миллионов рублей.

Судебные приставы по Новосибирской области просят неравнодушных сибиряков позвонить по номерам (383) 241-07-06 или +7 953 879-12-73, +7 913 064-21-95, если им что-то известно о местонахождении Александра Валерьевича Степанова.