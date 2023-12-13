Массовое ДТП с пассажирским автобусом произошло на Димитровском мосту в Новосибирске

На Дмитровском мосту в Новосибирске столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

В аварию попали «Рено Логан», универсал «Шевролет Лацетти», минивэн, ГАЗель и автобус ПАЗ.

― «Рено» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Шевролет», ― рассказали в МВД.

Далее по цепочке «Шевролет протаранил минивен, а после чего уже тот столкнулся с Газелью.

― Кроме того, «Шевролет» столкнулся с автобусом, который двигался без пассажиров, ― отметили в сообщении.

Пострадал водитель «Лацетти», его доставили в лечебное учреждение. Характер травм уточняется.

Авария стала причиной затянувшейся пробки вдоль всего моста.

― На месте работает экипаж ГИБДД по устранению заторных ситуаций, ― подчеркнули в МВД.

2ГИС показывает, что из-за ДТП заблокировано три полосы дороги. А в сторону левого берега образовалась пробка почти в 3 километра. Правый берег не далеко ушел, там машины не могут сдвинуться с места почти от площади Труда.

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