Отец убитого в Кудряшах шестилетнего мальчика потребовал три млн рублей

Ленинский районный суд Новосибирска начал рассматривать иск Закира Мутогарова, отца убитого шестилетнего ребенка, который решил потребовать от бывшего инспектора ПДН компенсацию морального вреда за смерть сына.

Как пояснила в беседе с КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Олеся Аленина, истец сообщает, что в рамках уголовного дела он был признан потерпевшим и получил моральный вред, потеряв сына, якобы в результате халатности ответчика. В связи с этим требует три млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

— Однако ответчик по иску ненадлежащий, суд отложили на месяц, — добавила помощник прокурора.

Напомним, что трагедия произошла весной 2021 года в поселке Кудряши. Тогда 30-летний Иван Бакланов избил шестилетнего пасынка шлангом от стиральной машины из-за того, что ребенок плохо читал книжку. Мужчина нанес ребенку не менее 50 ударов, от которых тот скончался на месте.