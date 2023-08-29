1 сентября запретили запускать беспилотники в Новосибирске

Мэрия Новосибирска запретила полет БПЛА в День знаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

— В период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, а также в дни проведения единого дня голосования запрещается полет любых беспилотных воздушных судов, — говорится в сообщении.

Решение принято в целях антитеррористической защищенности образовательных учреждений и объектов проведения Единого дня голосования с 8 по 10 сентября 2023 года.

Напомним, что в колледжах будут готовить операторов беспилотников. Студенты смогут научиться управлять БПЛА, ремонтировать их и программировать полеты по определенным маршрутам, а также осуществлять фото- и видеосъемку.

Ранее редакция сообщала о том, что 1 сентября запустят новую подсветку на телебашне в Новосибирске.