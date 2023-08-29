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Сколько мест в вузах по квотам заняли участники СВО и их дети

  • 29/08/2023, 13:59
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Сколько мест в вузах по квотам заняли участники СВО и их дети
Представители сибирских вузов прокомментировали ситуацию с поступлением этой категории льготников.

— По распоряжению Миннауки, мы, как и все вузы РФ, выделили 10% мест в рамках приемной кампании 2023 года участникам специальной военной операции (СВО) на Украине и членам их семей. Это 240 мест. В итоге было зачислено 56 человек, — сообщил проректор по учебной работе Новосибирского государственного технического университета Сергей Чернов. —  Не помню ни одного случая, чтобы мы не очень хорошо разошлись с абитуриентами этой категории. Все, кто хотел поступить в наш вуз — поступили. Остальные ушли в другие высшие учебные заведения.

Кроме того, в НГТУ подавали документы жители новых регионов России. Их количество Чернов не уточнил, но отметил, что в первую очередь были востребованы технические направления.

Представители вузов из других регионов Сибири также сообщили, что квоты для участников СВО и членов их семей в кампании 2023 года не были выбраны. К примеру, на 230 мест в ТГУ было подано 35 заявлений. Все сдали вступительные экзамены и поступили. Два абитуриента было зачислено из Белгородской области, которые сдавали вступительные экзамены в университете. Из новых регионов заявлений не было.

В ТПУ было подано 35 заявлений, зачислено 15 абитуриентов. Из них 3 участника СВО и 12 — дети участников спецоперации. От абитуриентов из приграничных территорий в ТПУ заявлений не было.

В Сибирский федеральный университет подано около 200 заявлений, 76 человек зачислены, из них 18 — без вступительных экзаменов. Трое поступивших — из Белгородской и Курской областей.

Представители вузов подчеркнули, что все незанятые места вернулись в общий конкурс.

Ранее редакция рассказывала о том, что в вузах Новосибирска резко сократилось количество поступивших иностранных студентов. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Образование

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : НГТУ НЭТИ квота для участников СВО


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