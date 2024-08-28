Отец вспомнил о сыне после его гибели на СВО ― теперь он требует компенсацию

Отец погибшего на СВО бойца вспомнил о сыне, только когда узнал, что может получить большие выплаты. Военный погиб в апреле 2024 года.
Мать бойца обратилась в общественную организацию «Народный фронт» с просьбой восстановить справедливость.
Как отметила женщина, алименты он не платил. На момент совершеннолетия сына сумма накопилась значительная ― 500 тысяч рублей.
За два месяца до смерти парень хотел встретиться с отцом, но тот не отвечал на его звонки и проигнорировал.
Когда мать обратилась за выплатами, выяснилось, что отец тоже претендует на них. «Народный фронт» помог составить женщине исковое заявление в суд о признании недостойным наследником и отстранении от наследования.
Ранее редакция сообщала о том, что вентилятор из дрона соорудили бойцы СВО из Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор – ededchechine
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