Вентилятор из дрона соорудили бойцы СВО из Новосибирска

Находчивость сибирских бойцов в зоне СВО продолжает вызывать восхищение.

Военные, находящиеся под опекой Народного фронта, прислали фото своего нового изобретения. Они продемонстрировали, как можно использовать беспилотный летательный аппарат, который больше не может выполнять свою основную функцию, но получил вторую жизнь. Правда теперь дрон в умелых руках превратился в бытовую технику ― вентилятор. Его прикрепили скотчем к потолку и наслаждаются прохладой.

Напомним, что на форуме «Армия-2024» представлен новый беспилотник «Журавль» из Новосибирска. Он использует ИИ для навигации и построения полета. К концу года планируется изготовить первую партию опытных образцов.

Ранее редакция сообщала о том, что прокурор выслушал жалобы 100 участников СВО за один день в Новосибирске.