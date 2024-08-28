Жители новосибирского Академгородка утопают в химической пене

Жители Академгородка оказались в эпицентре пенной вечеринки, но радости тут мало. Люди обеспокоены ситуацией: парки, тротуары, детские площадки и реку заполонила химическая субстанция.

Прокуратура услышала жителей и организовала проверку.

– С привлечением специалистов регионального министерства природных ресурсов и мэрии г. Новосибирска будет проведено обследование территории с целью установления источника загрязнения и виновного лица, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Согласно информации, опубликованной в паблике «Сообщество Академгородка/Новосибирск» в социальной сети ВКонтакте, пена разносится ветром с территории рядом с домом № 8 по улице Иванова. Некоторые местные считают, что причиной утечки стала местная автомойка.

По словам жителей, химическая субстанция забила ливневую канализацию и попала в речку Чербузы, что может негативно сказаться на местной флоре и фауне. Высота пенных куч достигает одного-двух метров. Это зрелище очень впечатляет маленьких детей, но порождает тревогу у взрослых.

Местные жители требуют от администрации района принять меры для устранения этой проблемы и предотвращения дальнейшего загрязнения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске обокрали Институт катализа СО РАН.