Отечественные автозаводы сокращают производство

Согласно сведениям, прозвучавшим в докладе Центробанка о региональной политике, автопроизводители в России сокращают объемы производства относительно осенних показателей, передает Интерфакс, ссылаясь на данные опроса Волго-Вятского управления Банка России. Одна из причин заключается в понижении спроса, говорится в докладе.

Отмечается, что в четвертом квартале минувшего года загрузка мощностей автоконцернов в регионах, где располагаются их крупнейшие заводы, снизилась впервые за полтора года. В частности, речь идет о Самарской, Ульяновской и Нижегородской областях.

Отдельно в докладе подчеркивается дефицит ряда компонентов, возникший у крупного автоконцерна в легковом сегменте. Название автоконцерна ЦБ не уточняет.

По данным «Автостата», в прошлом году средняя цена нового автомобиля в нашей стране составляла 2,96 млн рублей (+24% к 2022 году).

Ранее редакция сообщала, что бывший завод Volkswagen перезапустят этим летом в Калуге.