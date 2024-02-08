Около 6 тысяч красных звезд появилось на карте кладбищ «Ритуал» в Новосибирске

5875 красных звёзд появилось на карте новосибирской информационной системы «Ритуал». Она структурирует информацию о захоронениях на кладбищах города.

― Символ красная звезда означает, что это могила ветерана боевых действий, защитника Отечества, и появляется благодаря родственникам ветеранов и поисковикам, ― сообщила в мэрии Новосибирска в Телеграм.

В приложении на смартфоне или посетителям МИС «Ритуал» также доступен поиск захоронений в колумбарных стенах.

Система «Ритуал» разработана в Новосибирске в 2018 году. На данный момент в системе зарегистрированы более 600 000 усопших, похороненных на восьми кладбищах Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что парк памяти появился на месте кладбища с ветеранами ВОВ под Новосибирском.