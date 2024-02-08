Новосибирцев переманивают на вахту в другие регионы России

Новым трендом на рынке труда в Новосибирской области по итогам 2023 года эксперты hh.ru назвали всплеск спроса на вахтовиков — на 90% по сравнению с 2022 годом. В топ-20 самых вахтовых регионов России впервые вошли сразу 4 субъекта федерации из Сибири. Ранее в Новосибирске вахтовиков не искали, что было связанно с зарплатными ожиданиями и выбором работы. Регион был точкой сборки этой категории сотрудников, которые потом уезжали по основному месту занятости, — пояснила директор hh.ru в Сибири Екатерина Дегтярева.
В основном работодатели в 2023 году искали на вахту специалистов из сегмента «синих воротничков».
— Самые востребованные специалисты на вахте — это машинисты (12%), водители (11%), разнорабочие (7%) и сварщики (6%). Эти сотрудники нужны и местным работодателям, — подчеркивает эксперт. — При этом компании все чаще предлагают вахтовикам не только подзаработать, но и рассмотреть возможность для переезда. Сейчас это главная конкуренция для локального бизнеса.
По данным hh.ru, спрос на водителей в Новосибирской области в 2023 году вырос на 56%, на рабочий персонал на 54%. Для сравнения, количество резюме рабочего персонала выросло на 16%, в сфере транспорт и логистика — на 14%.
Ранее редакция сообщала о том, что оборонным предприятиям в Новосибирске предлагают строить жилье, чтобы привлекать и удерживать сотрудников.
Фото freepik — fxquadro
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