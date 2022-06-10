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Отечественный 8-ми ядерный ноутбук почти готов к предсерийному выпуску

  • 10/06/2022, 10:02
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Отечественный 8-ми ядерный ноутбук почти готов к предсерийному выпуску
Ориентировочная стоимость Bitblaze Titan BM15 — в пределах от 100 до 120 тыс. руб.

Омская компания «Промбит» завершает подготовку к выпуску ноутбука модели Bitblaze Titan BM15. Через несколько месяцев будет представлен итоговый вариант мобильного ПК, оснащенного процессором отечественной разработки «Байкал—М», сообщает ГЛАС.ru со ссылкой на сетевое издание RuNews24.

— Разработчик сообщает, что диагональ экрана модели составит 15,6 дюймов, матрица экрана выполнена по технологии IPS и поддерживает разрешение full HD. Платформа оборудована оперативной памятью объемом 16 ГБ, энергонезависимая память представлена SSD M.2, вариантов включения в конфигурацию несколько — от 250 до 512 Гб. За автономность работы отвечает аккумулятор, показатель емкости — 6000 мАч.

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Центром обработки информации выступает российская модификация процессора ARM, названная производителем «Байкал—М». Конфигурация ЦП многоядерная, их 8, при тактовой частоте 1,5 ГГц. Работой программной части управляет Astra Linux, предусмотрена также установка Alt Linux, — говорится в сообщении.

Сборки первой партии ждать недолго, в течение нескольких месяцев будет готова партия из 1000 единиц. Массовый выпуск запланирован на конец года. По имеющейся информации, ориентировочная стоимость Bitblaze Titan BM15 — в пределах от 100 до 120 тыс. руб.

 

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Фото с официального сайта компании

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Рубрики :

Регионы: Омская область

Теги : технологии производство импортозамещение


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