Отечественный 8-ми ядерный ноутбук почти готов к предсерийному выпуску

Омская компания «Промбит» завершает подготовку к выпуску ноутбука модели Bitblaze Titan BM15. Через несколько месяцев будет представлен итоговый вариант мобильного ПК, оснащенного процессором отечественной разработки «Байкал—М», сообщает ГЛАС.ru со ссылкой на сетевое издание RuNews24.

— Разработчик сообщает, что диагональ экрана модели составит 15,6 дюймов, матрица экрана выполнена по технологии IPS и поддерживает разрешение full HD. Платформа оборудована оперативной памятью объемом 16 ГБ, энергонезависимая память представлена SSD M.2, вариантов включения в конфигурацию несколько — от 250 до 512 Гб. За автономность работы отвечает аккумулятор, показатель емкости — 6000 мАч. Опыт России в борьбе с кибератаками заинтересовал международное сообщество

Сборки первой партии ждать недолго, в течение нескольких месяцев будет готова партия из 1000 единиц. Массовый выпуск запланирован на конец года. По имеющейся информации, ориентировочная стоимость Bitblaze Titan BM15 — в пределах от 100 до 120 тыс. руб.

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