Отечественный авторынок переживает кризис в сфере доставки автомобилей в дилерские центры

Российские автопроизводители обратились к Минпромторгу и Минтрансу с просьбой о помощи в разрешении проблемы резкого роста стоимости доставки автомобилей с заводов в дилерские центры, пишет РИА Новости со ссылкой на источник на авторынке.

С начала года на российском рынке машин отмечается кризис, который возник из-за трудностей с вывозом и перевозкой авто, произведенных местными автозаводами.

Кроме того, на ситуацию повлияли сокращение автовозов, ограничения для иностранных перевозчиков, а также дефицит водителей. Поэтому растет количество количество машин, привезенных по параллельному импорту, а это приводит к резкому увеличению тарифов на вывоз готовой продукции, сообщил источник.

По сведениям собеседника агентства, тарифы на доставку автомобилей в дилерские центры подскочили более чем в два раза. При этом они уже направили призывы о помощи в российские ведомства, но те не в силах оказать поддержку бизнесу, так как сегмент перевозок автомобилей не регулируется государством.

Ранее редакция сообщала, что утильсбор для «серых» автодилеров возрастет примерно в 90 раз.