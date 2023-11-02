190 млн тонн промышленного мусора сгенерировали предприятия Новосибирской области

Масса производственного мусора за 2022 год выросла в целом по России на 570 млн тонн. В лидерах по формированию этого вида отходов Красноярский край — 4 млрд тонн (+234 млн тонн). В топ-10 регионов с самой большой генерацией промышленных отходов из Сибири также вошли Красноярский край (589 млн, +35 млн тонн), Хакассия (412 млн) и Иркутская область (345 млн). При этом в Хакассии и Иркутске масса промышленных отходов сократилась на 14 и 23 млн тонн соответственно. Об этом сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Новосибирская область находится на 12 месте в этом рейтинге. В регионе за год предприятия сформировали 188,8 млн тонн промышленных отходов. Это на 20 млн тонн больше, чем годом ранее: регион вошел в список субъектов федерации с самым большим приростом генерации производственного мусора — 7 место.
— В предыдущие кризисные годы при сокращении ВВП производство промышленных отходов также уменьшалось. В 2022 году этого не произошло. Не смотря на спад в экономике ряд наиболее «грязных» отраслей в добывающем и металлургическом секторах продемонстрировали рост, — констатировали эксперты FinExpertiza
Эксперты назвали рейтинг отраслей производству промышленных отходов:
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Фото: freepik.com, freepik
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