190 млн тонн промышленного мусора сгенерировали предприятия Новосибирской области

Масса производственного мусора за 2022 год выросла в целом по России на 570 млн тонн. В лидерах по формированию этого вида отходов Красноярский край — 4 млрд тонн (+234 млн тонн). В топ-10 регионов с самой большой генерацией промышленных отходов из Сибири также вошли Красноярский край (589 млн, +35 млн тонн), Хакассия (412 млн) и Иркутская область (345 млн). При этом в Хакассии и Иркутске масса промышленных отходов сократилась на 14 и 23 млн тонн соответственно. Об этом сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Новосибирская область находится на 12 месте в этом рейтинге. В регионе за год предприятия сформировали 188,8 млн тонн промышленных отходов. Это на 20 млн тонн больше, чем годом ранее: регион вошел в список субъектов федерации с самым большим приростом генерации производственного мусора — 7 место.

— В предыдущие кризисные годы при сокращении ВВП производство промышленных отходов также уменьшалось. В 2022 году этого не произошло. Не смотря на спад в экономике ряд наиболее «грязных» отраслей в добывающем и металлургическом секторах продемонстрировали рост, — констатировали эксперты FinExpertiza

Эксперты назвали рейтинг отраслей производству промышленных отходов:

добыча угля: 63% всех промышленных отходов, или 5,7 млрд т,

добыча металлических руд — 2,4 млрд т, или 26,7% среди всех отходов,

добыча прочих полезных ископаемых, в число которых входят камень, песок, глина, соль, асбест, а также алмазы — 281,7 млн т, или 3,1%,

металлургическое производство — 182,8 млн т, или 2%,

производство химических веществ и химических продуктов — 157 млн т, или 1,7%,

сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 45,7 млн т, или 0,5%, производство текстильных изделий — 22,8 млн т, или 0,3%,

обеспечение электроэнергией, газом, паром, кондиционирование воздуха — 17,9 млн т, или 0,2%,

пищевое производство — 14,2 млн т, или 0,2%.

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