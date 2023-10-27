Утильсбор для «серых» автодилеров возрастет примерно в 90 раз

Измененные правила утилизационного сбора на автомобили коснутся продавцов, которые ввозят иномарки для перепродажи, пишет newizv.ru И, если до этого они ухитрялись растаможивать авто с помощью подставных лиц, то теперь перекупам-физлицам придется платить, как и «официалам». При этом абсолютно не имеет значения, на кого автомобиль оформлен.

Размер доплаты сбора при повторной продаже нового авто равен: 77 800 руб. для машины с двигателем 0-1 л; 297 200 руб. — с агрегатом на 1-2 л; 841 400 руб. — c силовой установкой на 2-3 л; 966 600 руб. — c мотором 3-3,5 л; 356 600 руб. — с электрическим двигателем.

Теперь из-за нового законодательства экономия «серых» дилеров заметно уменьшится, и многие из них задумаются, стоит ли продолжать зарабатывать таким образом.

В ближайшем будущем доступных массовых китайских авто ждать не приходится. Держать машину год на площадке невыгодно, везти под заказ тоже накладно.

Кроме того, заметят изменения и любители праворульных автомобилей из Японии.

Чтобы не переплатить при покупке иномарки, придется заказывать ее из-за границы и оформлять сразу на себя. При этом не будет лишним приготовиться к длительному ожиданию.

Ранее редакция сообщала, что новые марки автомобилей появятся на отечественном авторынке до конца года.