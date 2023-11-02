Дима Билан выступил с концертом в Новосибирске

В Новосибирске прошел концерт Димы Билана. Выступление прошло в Доме культуры железнодорожников. Об этом сообщается в соцсетях.

В зале были раскуплены почти все 980 мест. Стоит отметить, что цена билетов была от 2 до 8 тысяч рублей, но это не остановило новосибирцев.

Следующее выступление артиста запланировано в Томске.

Напомним, что в Новосибирске прошёл концерт комика Павла Воли. Выступление было организовано в «Локомотив-Арене». В главном зале арены находилось порядка 5 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что вместе с SHAMANом споют 26 новосибирских школьников.