Отказаться от российского гражданства станет сложнее

Отказавшиеся от гражданства РФ лица останутся россиянами, если МВД обнаружит нарушения в процедуре отказа от «российского паспорта».

Согласно документам, ведомство подготовило два приказа — об организации работы по проведению проверок наличия или отсутствия гражданства РФ, а также об организации ведения статистического и персонального учета лиц, в отношении которых приняты решения о приеме в гражданство РФ или о его прекращении.

Отмечается, что отвечать за проверку будут Главное управление по вопросам миграции МВД, подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД, а также консульский департамент МВД, диппредставительства и консульства.

Определен также срок хранения заключений по результатам проверок, который составит 85 лет.

Порядок проверок установлен в рамках закона о гражданстве, который был принят весной минувшего года. В частности, согласно ему, расширяется список оснований для прекращения гражданства. В перечень преступлений, которые позволяют лишить гражданства, вошли преступления по статьям о дискредитации вооруженных сил (ст. 280.3) и распространении ложной информации о российской армии (ст. 207.3).

Ранее редакция сообщала, что сменивших гражданство могут обязать выплачивать компенсацию.