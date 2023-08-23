Путин констатировал обвал рождаемости в стране

Ситуация в сфере демографии в России остается сложной, констатировал президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС.

Обращаясь к членам совета, он напомнил, что ранее давал поручения по повышению рождаемости, а соответствующие программы действуют во всех субъектах РФ. Однако пока должного эффекта они не дают. В России все еще рождается меньше детей, чем год назад.

Путин призвал федеральное правительство оказать все необходимое содействие коллегам в успешной реализации этих программ, чтобы добиться перелома демографической ситуации в стране.

По словам президента, необходимо дополнительно поддержать семьи, будущих мам и традиционные ценности, а также объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации.

— А она сейчас сложная, ведь мы вновь в полной мере столкнулись с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий, — заключил Владимир Путин.

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