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Календарь магнитных бурь на июль 2022

  • 29/06/2022, 13:53
Автор:
Календарь магнитных бурь на июль 2022
Магнитные бури в этом месяце ожидаются довольно продолжительными.

Изменения атмосферного давления, магнитные бури иди даже некие экстремальные температуры у метеозависимых людей могут вызывать мигрень. Хоть такие исследования зависимости мигрени и погоды неоднозначные, поскольку их трудно изучить, изменения погоды могут вызывать у человека различные реакции. Например, у одних людей изменения погоды могут спровоцировать приступ мигрени, у других же — что-либо иное.

ТОП-10 признаков метеочувствительности

Чтобы определить, есть ли предрасположенность к метеочувствительности, достаточно воспользоваться 10-ю популярными вопросами, на которые стоит дать правдивые ответы.

— Ухудшается ли у вас самочувствие в период изменения погодных условий?

— Наблюдается ли снижение уровня активности в это время?

— Есть ли жалобы при смене погоды или климата?

— Есть у вас предчувствие того, что в скором времени изменится погода?

— Наблюдается ли склонность к депрессии?

— Проходит ли метеореакция синхронно с другими метеопатами?

— В благоприятную погоду вы себя чувствуете хорошо?

— Повторяются ли у вас одни и те же признаки конкретной отдельно взятой метеоситуации?

— Ухудшение состояния бывает на непродолжительное время?

— У вас нет других причин для того, чтобы ухудшалось состояние или обострялись заболевания?

В том случае, если человек набирает от 5-ти и более признаков, то уже можно говорить о метеопатии. Лучше проконсультироваться с врачом, поскольку могут быть и проблемы со здоровьем.

Календарь магнитных бурь на июль 2022

Метеочувствительность

Календарь магнитных бурь на июль

Магнитные бури в этом месяце будут довольно продолжительными. Не ожидается резких перемен в течение дня.

1-7 июля. Начало месяца будет довольно спокойным. Ожидается затяжная буря, но она будет иметь всего два балла, то есть это «Небольшие возмущения». Продлится буря до 9-ти часов вечера 7-го июля, а затем баллы сменятся.

8-9 июля. В это время уже будет 3 балла магнитной бури, причем еще с вечера 7-го июля. Три балла – это уже «Слабая геомагнитная буря». В 9-ть вечера показатель повысится.

10 июля. Сутки с 9-ти вечера 9-го числа будет держаться 4 балла, то есть «Малая геомагнитная буря».

11 июля. На сутки приходит буря в 3 балла, которая завершится в 9-ть часов вечера

12, 13 июля. Двое суток колебания будут небольшими, всего два балла.

14-16-е июля. В это время магнитная буря будет уже 4 балла.

17-21 июля. Ожидаются колебания в три балла.

21 (с 9-ти часов вечера) – 23 июля. На двое суток приходит магнитная буря в 4 балла.

24-31 июля. В это время будет спокойно. Всего 1 балл, что означает «Нет заметных возмущений».

Людям, страдающим гипертонической и ишемической болезнью сердца, то есть больным с кардиальной патологией, необходимо следить за уровнем артериального давления, так как во время магнитных бурь давление может как понижаться, так и повышаться.

Необходимо вносить коррективы в прием лекарств, которые принимают больные: при низком давлении лучше пропускать прием, а при повышенном — наоборот, увеличить дозу препарата. Поменьше физической активности и больше внимания отдыху.

Повышенная физическая нагрузка в периоды магнитных бурь может вызвать учащение приступов стенокардии у подверженных кардиологическим заболеваниям людей.

Человек, страдающий ишемической болезнью сердца и имеющий в анамнезе инфаркты, если водит машину, в дни магнитных бурь лучше отказаться от поездок, так как это дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему: волнения, тревога.

В целом магнитные бури могут представлять опасность только для тех, у кого болезни сердечно-сосудистой системы, перенесенные инфаркты миокарда, инсульты и тяжелая гипертония — людей среднего и пожилого возраста. Для молодежи эти дни должны пройти без осложнений.

Фото: pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : метеозависимость магнитные бури календарь


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