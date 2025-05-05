Отключения горячей воды в Новосибирске начнутся с 14 мая

В Новосибирске с 14 мая начинаются гидравлические испытания на теплосетях. Плановый график отключений горячей воды в домах новосибирцев согласован с мэрией, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

— Испытания теплосетей пройдут в 13 этапов и продлятся до 17 августа. Максимальная продолжительность отключений составляет 14 дней, — сообщили в компании.

Первыми под отключения попадут жители Октябрьского района (ул.Волочаевская, Лазурная, В.Высоцкого, Т. Снежиной (д.48, д.52), Кошурникова, Журавлева, Федосеева, Гаранина, Воинская, Стофато, Добролюбова, Б.Богаткова (от Кошурникова до Кирова), Никитина, Панфиловцев, Гурьевская, Автогенная, Пешеходная, Крамского, Лескова, Белинского, Шевченко, Толстого, Ленинградская, Тополевая, тер. Военного городка, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато, Покатная, Военная). Кроме того, с 14 мая горячая вода будет отключена по ул. Семьи Шамшиных, Орджоникидзе, Трудовая, Чаплыгина (Центральный район), Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от 10-й Трикотажный переулок до ГБШ), Куприна, Есенина, Лежена (Дзержинский район). А также жители Первомайского района: 2-я Марата, Заречная, Красный факел, Марата, Героев Революции, Маяковского, Первомайская, Пожарского, Чапаева, Баумана, Шмидта, Физкультурная, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе.

Кроме того, с 14 по 27 мая горячее водоснабжение будет отключено в Калининском районе: Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народная, Театральная, Учительская, Краснодонский 1-й и 2-й переулки.

Напомним, в 2024 году СГК-Новосибирск увеличила испытательное давление для выявления дефектов, и было выявлено 1 220 дефектов — на 14% больше, чем в 2023 году, в том числе на магистральных коммуникациях — на 9%.

Ранее редакция сообщала, что жителей Новосибирской области начинают отключать от тепла. Первыми об этом сообщили власти Искитимского района.