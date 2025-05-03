Жителей Новосибирской области начинают отключать от тепла

Сославшись на установившуюся теплую погоду, местные власти решили поэтапно отключать отопление в Новосибирской области. Завершать отопительный сезон будут с Искитимского района. В администрации муниципального образования уже сообщили жителям, что 12 мая тепло перестанет поступать в их дома.

— В течение пяти дней температура воздуха держалась на уровне +8 градусов и выше, — уточнили в администрации в пятницу, 2 мая.

При этом местные власти пояснили, что эти показатели соответствуют нормативам, позволяющим завершить отопительный период.

Добавим, в прошлом году отопительный сезон в Искитиме завершился всего на один день позже, 13 мая.

Дата окончания отопительного сезона в Новосибирске пока не названа, но уже известно, что тепло перестанет поступать в дома горожан в первой половине мая. Хотя синоптики обещают заморозки в некоторых декадах месяца. Так, после продолжительного тепла, в ночь на 3 мая столбик термометра опустился местами до -4С, а днем 3 мая горожанам вновь пришлось доставать из гардероба теплые вещи. И такие температурные скачки будут наблюдаться в течение почти всего месяца. Периодически воздух за окном будет остывать до 0 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что лишнюю плату за отопление начислили двум тысячам жителей Новосибирска.