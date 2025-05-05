Система выдачи квартир мигрантам требует внимания Генпрокуратуры России

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова с просьбой провести проверку законности выдачи мигрантам жилищных субсидий и сертификатов за счет государства во всех регионах России.

Миронов заявил, что случаи незаконного получения «новыми гражданами Российской Федерации» субсидий на жилье и жилищных сертификатов участились по всей стране. Депутат подчеркнул, что «мигранты обеспечиваются жильем за счет государственного бюджета в обход коренных жителей, которые долгие годы стоят в очередях». Он также заявил, что «данная сфера все больше криминализируется, развивается коррупционная составляющая».

На минувшей неделе в Костроме таджикская семья Макхамовых с 4 детьми получила жилищный сертификат на 2,7 миллиона рублей в рамках федеральной программы «Молодая семья», в обход стоящих в очереди местных семей. Эта ситуация вызвала огромное возмущение жителей Костромы, так как Макхамовы постили в своих социальных сетях фото совсем не бедной жизни: брендовую одежду и гаджеты, новый автомобиль, ужины в ресторанах. В комментариях под новостью жители заявляли, что будут обращаться в Следственный комитет РФ с запросом о проверке чиновников, принявших такое решение, а также обоснованности выдачи сертификата по федеральной программе.

Региональные следственные органы организовали процессуальную проверку по статье УК РФ о халатности. Ее результаты взял на контроль председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Напомним, первый громкий скандал с вертолётной раздачей жилищных сертификатов вспыхнул в Мытищах в середине января 2025 года, когда ключи от большой квартиры выдали семье мигрантов Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова как малоимущим. Позже выяснилось, что у «нуждающихся» были мобильные телефоны стоимостью до 140 тысяч рублей. Благодаря реакции общественности на беспредел с раздачей жилья в Подмосковье обратили внимание правоохранители: СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Следом по цепочке скандалы с жилищными сертификатами, выданными новым россиянам начали разгораться в других российских регионах.

В Новосибирской области в 2025 году из областного бюджета будет выделено 5 млрд рублей на приобретение квартир для более 1000 сирот, проживающих в регионе. По информации на март 2025 года, в Новосибирской области 54 молодые семьи получили свидетельства о праве на социальную выплату по программе «Молодая семья». На эти цели в бюджете Новосибирской области заложено более 115 млн рублей – это средства областного и федерального бюджета. Всего же за время реализации программы, с 2015 года, свои жилищные условия улучшили 980 семей региона, сообщал первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-глава узбекской диаспоры призвал своих земляков к экспансии в России.