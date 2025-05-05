В деле о хищениях в аквапарке Новосибирска появился новый фигурант

Второй замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестована по решению суда. На этот раз речь идет об Ольге Долголевой. ФСБ инкриминирует ей соучастие в мошенничестве и хищении средств от эксплуатации аквапарка Новосибирска. Об этом сообщил «Коммерсант». По данным издания, Долголева была задержана сотрудниками ФСБ в конце апреля.

Напомним, 9 октября 2024 года был задержан топ-менеджер госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) Александр Попелюх. Его арестовали по ходатайству следственного управления ФСБ. Попелюха обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По версии следствия ФСБ, господин Попелюх (ранее зампрокурора Новосибирской области), причастен к хищению около 200 млн руб., полученных от эксплуатации аквапарка, но так и не поступивших в конкурсную массу. «Аквамир» находился под конкурсным управлением АСВ.

В конце апреля стало известно, что сумма вероятного ущерба по делу Попелюха выросла в 15 раз — с 200 млн до 3 млрд рублей.

Аквапарк «Аквамир» был построен в Новосибирске в 2016 году. Его площадь составляет 35 тыс. кв. м. Инвестиции в проект превысили 4,5 млрд руб. В сентябре 2020 года застройщик аквапарка ООО «ВДТ Строй» (входит в ГК «Кварсис») по заявлению «Межтопэнергобанка», был признан банкротом. Долг компании по кредитному договору составил 2,18 млрд рублей. В апреле 2022 года имущество аквапарка «Аквамир» выставили на торги со стартовой ценой 2,1 миллиарда рублей. В лот входили здание развлекательного центра, земельное владение, недостроенная гостиница, оборудование для общепита, права на товарные знаки. Торги тогда не состоялись из-за отсутствия заявок. В марте 2023 года торги вновь провалились.

В июне 2023 года арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Аквапарк Аквамир». Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Аквапарк Аквамир».

В октябре 2024 года права на аквапарк Новосибирска перешли компании, связанной с Александром Манцуровым.

Ранее редакция сообщала о том, что владелец аквапарка погасил многомиллионый долг перед налоговой в Новосибирске. В прошлом году компания анонсировала планы рассчитаться со всеми кредиторами «Аквамира».