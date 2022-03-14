Открыт прием заявок по госпрограммам стимулирования кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса

Банк начал прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства по программам Банка России «ПСК Оборотная» и «ПСК Инвестиционная». Данные программы дают возможность получить кредит на пополнение оборотного капитала, а также на инвестиционные цели.

Сумма составляет от 3 до 50 млн рублей, срок оборотного кредита – до 3 лет, инвестиционного – до 10 лет. Процентная ставка для субъектов малого бизнеса – 15 % годовых, для субъектов среднего бизнеса – 13,5 % годовых.

Получить подробную информацию и подать заявку можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе, любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО) и по телефону 8-800-3333-555.