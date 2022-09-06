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Открытие 67-го сезона Новосибирского академического симфонического оркестра

  • 06/09/2022, 16:39
Афиша Новосибирска
На сцене одного из самых красивых концертных залов страны состоится первое выступление прославленного оркестра под управлением нового руководителя.

11 сентября состоится открытие 67-го сезона Новосибирского академического симфонического оркестра

Концертный сезон Новосибирский академический симфонический оркестр открывает долгожданным событием – публике будет представлен новый художественный руководитель и главный дирижер! На сцене одного из самых красивых концертных залов страны состоится первое выступление прославленного оркестра под управлением нового руководителя. Новосибирская филармония приглашает всех поклонников симфонической музыки разделить без преувеличения исторический момент!

В программе концерта:

Шопен. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром

Дебюсси. «Море», три симфонических эскиза

Скрябин. «Поэма экстаза»

Ждем вас в Государственном концертном зале имени А.М. Каца!

Возраст: 12+

Фото предоставлено Новосибирской филармонией

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирская филармония афиша


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