Открытие школы под Новосибирском перенесли в третий раз

Школу № 26 в городе Обь снова не откроют. Срок исполнения контракта перенесен уже в третий раз.

— 30 июля 2023 года капремонт школы №26 в городе Обь должен был быть завершён. Прошёл год, работы продолжаются, — пишет «Народный фронт».

Как рассказали в общественной организации, контракт не так прост. Подрядчик должен был полностью разработать проект и воплотить его в жизнь. Однако в установленные сроки проект не был готов. Далее последовали увеличение сумм и перенос сроков.

— Новый срок окончания ремонта — 30 октября, — пояснили «фронтовики».

Подрядчик своевременно не закупил материалы. Есть предположения, что он ждет средств от заказчика. А закупка будет происходить через субподрядчиков.

— Если бы подрядчик обеспечил закуп и поставку материала своевременно, то оставшиеся работы можно было бы завершить за месяц, — подчеркивается в сообщении.

В декабре прошлого года местные жители обращались на прямую линию с президентом, чтобы узнать, когда реально закончатся работы и насколько правомерны их переносы.

— Народный фронт направил обращения в Контрольное управление НСО и Министерство образования региона по поводу объективности многократных переносов сроков и какие меры предпринимаются для предотвращения подобных случаев в будущем по другим объектам, — заключили в организации.

Ранее редакция сообщала о том, что строитель объяснил, почему концессионная школа в Новосибирске не была сдана вовремя.