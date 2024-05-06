Строитель объяснил, почему концессионная школа в Новосибирске не была сдана вовремя

Концессионная школа на улице Николая Сотникова строится с нарушениями, об этом начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области Алексей Нечунаев объявил на пресс-конференции в ноябре 2023 года. Он также подчеркнул, что работа на этом и еще на двух объектах была приостановлена.

Сибкрай.ru удалось связаться с одним из субподрядчиков — строителей объекта на Сотникова, и он рассказал свою версию срыва сроков возведения объекта. Его компания вышла на объект в январе 2024 года и продержалась месяц.

– Я как замбригадира по факту до обеда бегал и выбивал технические бумаги, параллельно добивался доставки железобетонных конструкций, техники, расходников. Из-за этого работа начиналась с 12-13 часов. До этого времени работы не шли, потому что нужно было оббежать трех-четырех человек, чтоб согласовать все моменты, которые решались не на моем уровне. Я должен командовать ребятами, ставить им задачу, но бегал и пытался хоть чем-то занять бригаду, — пояснил строитель.

По его словам, в процесс строительства было вовлечено несколько сторонних организаций, каждый шаг приходилось длительно согласовывать. Что касается критических нарушений на объекте, что по его словам, «на объекте не было ни одного широкопланового специалисты, который мог бы объяснить работу по каждому монтажному узлу», «непосредственного руководителя из участка стройплощадки на рабочем месте также практически никогда не было», а это необходимо для решения оперативных вопросов.

— Были там подрядчики из Томска, человек 15. Они, как я понял, работали с начала стройки. Им задерживали плату — они собирали вещи, сообщали об этом руководству и уезжали на другие объекты, — рассказал субподрядчик изданию.

Напомним, на заседании бюджетного комитета регионального парламента в апреле 2024 года первый замгубернатора Новосибирской области Владимир Знатков признал, что правительство проводит работу и вполне вероятно придет к пониманию расторжения школьных концессий. Депутаты сообщали, что динамика отчетов по их строительству от 10 до 20% по каждой школе, и эта ситуация сохраняется на протяжении девяти месяцев.

Напомним, в марте стало известно, что банки не выделяют деньги на строительство концессионных школ в Новосибирске из-за того, что концессионер сорвал графики работ. На двух объектах стройка приостановлена до приведения в соответствие к проектным решениям либо прохождения экспертизы и продолжения строительства уже по новому проекту. Однако, по словам замминистра образования Юрия Савостьянова, на остальных объектах концессионер пока работы не приостанавливает. Срок их ввода в эксплуатацию — конец 2024 года.

В конце апреля строительство двух концессионных школ — на Южно-Чемском жилмассиве и ул Спортивной — было приостановлено.

Ранее редакция сообщала о том, что ни один ГЧП и концессионный объект в Новосибирской области не был введен в срок.