«Таксует Бахтиержон»: водитель украсил авто игрушками и предлагает спеть караоке во время поездки

В Искитиме Новосибирской области появилась новая достопримечательность. Местные жители рассказали в социальных сетях о необычном такси, которое похоже на магазин детских игрушек, где можно всю дорогу разглядывать убранство салона, а чтобы ехать было еще веселее ― спеть караоке.

― Таксует Бахтиержон. Пассажиры удивляются, но запоминают такую поездку навсегда, ― написали в паблике «Подслушано в Искитиме».

Горожане в комментариях высказали очень много добрых слов в адрес водителя и поблагодарили его за хорошее настроение. Особенно такое такси нравится детям. Родители говорят, что иногда водитель включает ребятишкам мультики и они хорошо себя ведут во время движения.

― Человек любит свою работу и людей. ― Очень хороший таксист, вежливый, приветливый, разговорчивый! Когда села в машину обалдела от количества игрушек, но это очень оригинальный подход к пассажирам и даёт уют от поездки. ― Здорово! Отличный подход к детскому тарифу.

Но нашлись и недовольные подобным сервисом. Мужчину раскритиковали за обилие такого хлама в салоне, а кто-то сделал замечание, что детям дают грязный микрофон.