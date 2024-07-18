«Таксует Бахтиержон»: водитель украсил авто игрушками и предлагает спеть караоке во время поездки

В Искитиме Новосибирской области появилась новая достопримечательность. Местные жители рассказали в социальных сетях о необычном такси, которое похоже на магазин детских игрушек, где можно всю дорогу разглядывать убранство салона, а чтобы ехать было еще веселее ― спеть караоке.
― Таксует Бахтиержон. Пассажиры удивляются, но запоминают такую поездку навсегда, ― написали в паблике «Подслушано в Искитиме».
Горожане в комментариях высказали очень много добрых слов в адрес водителя и поблагодарили его за хорошее настроение. Особенно такое такси нравится детям. Родители говорят, что иногда водитель включает ребятишкам мультики и они хорошо себя ведут во время движения.
― Человек любит свою работу и людей.
― Очень хороший таксист, вежливый, приветливый, разговорчивый! Когда села в машину обалдела от количества игрушек, но это очень оригинальный подход к пассажирам и даёт уют от поездки.
― Здорово! Отличный подход к детскому тарифу.
Но нашлись и недовольные подобным сервисом. Мужчину раскритиковали за обилие такого хлама в салоне, а кто-то сделал замечание, что детям дают грязный микрофон.
Автор фото: Полина Истомина.
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