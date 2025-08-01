Открытки и магниты с видами города стали самым ходовым мерчем Новосибирска

В туристско-информационном центре Новосибирска рассказали, туристы из каких городов и стран чаще всего покупают новосибирский мерч, и какие именно сувениры пользуются особым спросом. Оказалось, что гости города чаще всего покупают открытки и магниты. А карты с указанием местных достопримечательностей и основных маршрутов предпочитают получать бесплатно.

— Мы регулярно получаем данные о продажах из наших визит-центров, и видим, что туристы, приезжающие в Новосибирск, чаще всего покупают мелкие и недорогие сувениры — открытки и магниты с видами города. Открытки часто покупают с марками, чтобы отправить с местной почты. Кружки, тарелочки, футболки покупают реже. Сотрудники визит-центров всегда спрашивают гостей, откуда они. Многие туристы – это сибиряки. К нам приезжают из Томска, Омска, Кемерово, Красноярска, с Алтая. В этом году регистрируем увеличение числа иностранных туристов. Много гостей из Китая и Индии, есть туристы из Европы. Мы сотрудничаем с новосибирскими отелями, предоставляем им карты туристических маршрутов. Они есть на нескольких языках и пользуются спросом, — рассказала Infopro54 начальник отдела «Туристско-информационный центр Новосибирска» Светлана Нечаева.

В настоящее в Новосибирске действует два визит-центра — в Первомайском сквере и на Михайловской набережной. В туристско-информационном центре обсуждают открытие еще одной точки — рядом с вокзалом Новосибирск-Главный.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирский отель получил сертификат для работы с vip-туристами из Китая. Это позволит гостинице выстраивать сотрудничество с крупными китайскими туроператорами.