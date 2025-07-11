Новосибирский отель получил сертификат для работы с vip-туристами из Китая

«Роскачество — Туризм» выдал первый в Новосибирской области международный сертификат «China Friendly» отелю известного в городе бизнесмена Александру Бойко — Grand Autograph Hotel Novosibirsk 5*. Как подчеркнули в Роскачестве, теперь отель может принимать китайских гостей на самом высоком уровне.

Для получения сертификата отель должен был обеспечить навигацию на китайском языке, возможность оплаты китайскими платежными системами, учет культурных особенностей, доступность меню с переводом, наличие чайных зон, адаптированных номеров, а также подготовленность персонала к обслуживанию иностранных туристов.

По мнению Александры Шершнёвой, руководителя органа по сертификации «Роскачество — Туризм», сертификат может привести к увеличению потока туристов из Китая, а также позволит отелю выстроить сотрудничество с крупными китайскими туроператорами и онлайн-платформами.

Генеральный менеджер Grand Autograph Hotel Novosibirsk Эдуард Прохоров отметил, что за первые 6 месяцев 2025 года 7% всех гостей отеля составили иностранцы, причем треть из них — туристы из КНР.

По данным аналитиков сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок», в этом году номера в отелях Новосибирска стали намного чаще бронировать гости из Белоруссии, Китая и ОАЭ.

Кроме того, к Новосибирску растет интерес у китайского бизнеса. По данным правительства Новосибирской области в регионе работает более 250 компаний из КНР. Китайский бизнес также планирует заходить в промышленные парки и особую экономическую зону области.

Напомним, в Новосибирской области уже почти 400 коллективных средств размещения туристов. Этот список включает в себя гостиницы, базы отдыха, глэмпинги и т.д. По сравнению с 2024 годом он вырос на 9%. По итогам 2024 года регион попал в топ-10 популярных направлений по стране с показателем в 3,4 млн турпоездок.

В 2024 году в гостиницах и хостелах региона, было размещено 40,5 тыс. иностранных граждан, что на 7% больше, чем годом ранее. Однако уровень турпотока из-за рубежа в регионе, который был до пандемии, пока не достигнут. В 2023–2024 годах наибольший интерес к Новосибирской области среди иностранных туристов проявляли граждане Казахстана, Китая и Узбекистана.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские гостиницы подталкивают к вступлению в реестр Росаккредитации. Губернатор потребовал от подчиненных «поработать с собственниками индустрии гостеприимства».