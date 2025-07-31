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Подразделение «Главрыбвод» и новосибирского предпринимателя подозревают в сговоре

  • 31/07/2025, 19:00
Автор: Юлия Данилова
Подразделение «Главрыбвод» и новосибирского предпринимателя подозревают в сговоре
У ФАС возникли вопросы к сделке по закупке искусственных нерестилищ

Новосибирское управление ФАС возбудило дело по торгам на закупку искусственных нерестилищ. Это конструкции, которые создают условия для размножения рыб в водоёмах, где естественные нерестилища отсутствуют или нарушены. Заказчиком тендера выступало ФГБУ «Главрыбвод» (в лице Верхне-Обской филиала), подрядчиком — индивидуальный предприниматель. Как пояснили в УФАС на запрос Infopro54, дело возбуждено по материалам заявления из иных контролирующих органов.

Участников торгов подозревают в ограничения конкуренции при заключении и исполнении государственных контрактов на поставку искусственных нерестилищ.

В частности, речь идет об усложнении условий контракта (сжатый срок, сложновыполнимые требования), что отсекает других участников. Кроме того, УФАС выявили, что член закупочной комиссии аффилирован конечному бенефициару участника торгов, а часть работ по контракту выполнялась силами заказчика, а не самим победителем торгов (при полном расчете с хозяйствующим субъектом).

— В настоящее время контракт с ИП не расторгнут. Вопрос о целесообразности обращения в Арбитражный суд с исковым заявлением можем быть решен в ходе рассмотрения дела, —уточнили корреспонденту Inforpo54 в УФАС.

Судя по данным сайта госзакупок, в 2025 году ФГБУ «Главрыбвод» (в лице Верхне-Обской филиала) объявлял контракт на закупку искусственных нерестилищ почти на 9 млн рублей.

— Для нерестового субстрата используются свежие ветки лапника. При заготовке нерестового субстрата необходимо исключить употребления просмоленных или обработанных посторонними пахучими веществами веток, также желтой и старой хвои. Из лапника плетутся гнезда, из гнезд составляются гирлянды, которые состоят из 30 гнезд. Гирлянда, представляет собой веревку, длиной не более 35 метров с жестко прикрепленными к ней гнездами, таким образом, чтобы остаток веревки с каждой стороны гирлянды был не менее 2 метров для прикрепления в дальнейшем поплавка и грузила, — уточняется в документации закупки.

В общей сложности подрядчик должен был поставить 20640 искусственных нерестилищ до 5 мая 2025 года. В тендере принимали участие четверо компаний и ИП. Итоги было подведены в конце марта. Контракт заключен с Натальей Кочур по цене 3,1 млн рублей. Исполнение контракта завершено.

В 2024 году тендер на поставку искусственных нерестилищ оценивался в 8,3 млн рублей. Победителем также была Наталья Кочур, которая поставила заказчику 20 640 нерестилищ. Больше претендентов не было.

Ранее редакция сообщала о том, что рыбохозяйственные организации хотят обязать инвестировать в нерестилища и прописать это в федеральном законодательстве. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : УФАС торги сговор Нерестилища


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