Открыты продажи в масштабном квартале от известного застройщика

Общая площадь квартала — более 28 га, эта территория в процессе освоения участка станет большим уютным пространством. Квартал «На Кедровой» — третий масштабный проект комплексной застройки, который девелопер вывел на рынок в 2022 году.

Квартал расположен вдали от городского шума ― на улице Кедровой, которая окружена лесным массивом. Свежий воздух, тишина, зеленые насаждения создают атмосферу тихого оазиса комфортной жизни. До площади Калинина, ключевой транспортной развязки Новосибирска, — 15 минут на автомобиле.

— Квартал «На Кедровой» — северное направление, оно сейчас является одним из самых перспективных в плане развития Новосибирска. Площадь нового квартала — 28 га. Это самый большой обособленный участок для комплексной застройки в той стороне. У застройщика появилась возможность освоить территорию и создать инфраструктуру по собственному проекту, ни к чему не привязываясь. Эта локация имеет ряд преимуществ. По сравнению с близлежащими жилмассивами, плотность населения здесь будет меньше, кроме того, тут неплохая транспортная развязка, которая в дальнейшем будет только развиваться, удобный выезд на Северный объезд. С точки зрения экологии это тоже благоприятное место, — комментирует независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Архитектурная концепция квартала ― 17-этажные современные дома с яркими фасадными решениями и подъездными холлами, выполненными по авторскому дизайн-проекту. Цветовая гамма представлена природными цветами — зеленый цвет травы оттеняется естественными красками дерева, камня, почвы.

Квартал «На Кедровой» — экосистема, сформированная по формату «все включено»: все необходимое для комфортной жизни рядом. Застройщик зарезервировал земельные участки под строительство общеобразовательной школы и двух детских садов. Дополнительную инфраструктуру создадут расположенные на первых этажах медицинские учреждения, детские образовательные учреждения, пункты выдачи интернет-заказов, студии красоты, пекарни и зоны ритейла.

Центром притяжения станет бульвар ― он пройдет между домами квартала, территория которого благоустроена по принципу функционального зонирования: есть места для прогулок, тихого отдыха, занятий спортом и игр с детьми. Это предоставит жителям квартала «На Кедровой» разнообразные возможности для досуга и отдыха.

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