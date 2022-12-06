Ситуация с вводом в эксплуатацию дорог к ледовой арене не прояснилась

Программа проверок дорог к ледовой арене в Новосибирске продлена по инициативе застройщика. Об этом Алексей Нечунаев, начальник инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, сообщил на пресс-конференции.

— Надзор до сих пор ведется, программы проверок продлены по инициативе застройщика. Это допускается законодательством. Заказчик также известил о продлении так как сроки прошли все. В данный момент проблемы устраняются, — отметил Алексей Нечунаев.

Ранее в мэрии Новосибирска однозначно заявили, что дорога, ведущая к строящейся ледовой арене, будет эксплуатироваться. Более того, периодически данная дорога уже используется. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции.

— Работы по этой дороге в целом завершены, — говорил мэр. — Планируем ее использовать, прорабатываются варианты запуска. На самом деле, она уже эксплуатируется. Потому что, напоминаю, при строительстве ледовой арены вся строительная техника едет по этой дороге.

Напомним, что состояние дороги, а именно строительные материалы, которые использовались при ее создании, стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Александра Мысика — руководителя компании-заказчика работ — муниципального предприятия «Метро Мир».

— По решению руководства предприятия при строительстве автодорог в нарушение требований законодательства были использованы строительные материалы, не соответствующие проектной документации, снижающие качество и безопасность этих дорог и удешевляющих их фактическую стоимость, — сообщали в прокуратуре Новосибирской области. — Прокурорской проверкой установлен ущерб бюджету в сумме не менее 359 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что ледовую арену в Новосибирске все еще планируют сдать в этом году.