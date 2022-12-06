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С начала отопительного сезона в Новосибирске произошли почти 1300 повреждений на теплосетях

  • 06/12/2022, 13:44
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отопительный сезон
Из них в 200 случаях от тепла отключались более 10 домов.

— После начала отопительного сезона на теплосетях города зарегистрированы 1270 повреждений. Большая честь ― мелкие. Среднее время устранения повреждений — 5-6 часов, но были и такие, на которые потребовалось около суток. Почти 200 повреждений касались отключения более 10 домов, — сообщил на брифинге директор ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК, входит в ООО «Сибирская генерирующая компания») Максим Рябенко.

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Также он отметил, что на тот же период прошлого года в городе были зарегистрированы 1100 повреждений на теплосетях, то есть в 2022 году рост составил около 10%. Впечатление о более массовой аварийности в 2022 году энергетик объяснил тем, что компания более открыто сообщает о таких прецедентах. Всего за последние 2 недели в городе под отключение попали около 7% домов.

Тем не менее он признал, что ситуация по Новосибирску достаточно напряженная, ненормальная, но отопительный сезон проходит в рабочем режиме. Максим Рябенко напомнил, что последние 15 лет серьезных денежных вливаний в сетевую инфраструктуру города не было и то, что сейчас происходит — результат этого провала. Самым сложным он назвал район вокруг Башни: улицы Ватутина, Геодезическая и т. д, где продолжается уточнение повреждений. На данным, на этот момент большое отключение зарегистрировано на улице Петухова —– 73 дома, 7 детсадов и школ, учреждение здравоохранений. До конца рабочего для повреждение обещают устранить.

— В 2022 году мы заменили 12 км теплосетей. Это в 6 раз больше, чем годом ранее, но пока недостаточно, чтобы нормально (без аварий) пройти зиму, — говорит Рябенко. ― Практика других городов присутствия СГК показывает, что нужно интенсивно поработать 3-4 года, и тогда ситуация с разрывами в отопительный период поменяется.

Впрочем, он не исключил, что в Новосибирске переходной период может занять больше времени, так как муниципалитет зашел в него с худшими показателями, чем другие города присутствия СГК.

— В 2023 году мы планируем переложить 18 км теплосетей, как магистральных, так и квартальных, в том числе благодаря заключению концессионного соглашение с мэрией Новосибирска. В последующие годы объем ремонтов будет увеличиваться, — добавил Рябенко.

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Сегодня, по его словам, на контроле энергетиков находятся около 100 повреждений — в основном мелкие квартальные сети диаметром 40-50 мм. На магистральных на контроле находятся около 30 повреждений.

— Пока там минимальная утечка. Как только она будет расти, мы приступим к работе. Персонал, техника, материалы для этого есть, но пока низкая температура не позволяет начать массовые ремонты, так как мы должны минимизировать время отключений для жилых домов и соцобъектов. Сейчас ведем только срочные работы, — добавил он.

Глава НТСК также отметил, что, по статистике, основное количество разрывав в теплосетях регистрируется в начале отопительного сезона. Потом ситуация нормализуется. Будет ли это актуально для Новосибирска в отопительном сезоне 2022-2023 годов, он оценить затруднился.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что отопительный сезон начался в Новосибирске со старых проблем. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : тепловая концессия отопительный сезон отключение от тепла


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