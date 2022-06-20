Новосибирская область направляет в Донбасс агроресурсы

Делегация из специалистов аграрной сферы, сформированная на базе Минсельхоза Новосибирской области готовится к отъезду для работы в подшефном Беловодском районе ЛНР.

— Сегодня отбывает наша команда — специалисты растениеводства, животноводства и ветеринарии, — сообщает глава Минсельхоза Евгений Лещенко. — Специалисты достаточно квалифицированные. Будут работать в течение трёх недель. Сформирована потребность в ветеринарных препаратах, будем отрабатывать.

На особом контроле, как отмечают в региональном правительстве, вопрос ветеринарной безопасности района, аграрный сектор которого насчитывает большое поголовье скота и птицы. В связи с этим, помимо специалистов, на территорию ЛНР планируется направить и необходимую партию ветпрепаратов и медикаментов, необходимых для лечения животных.

— Также в рамках подготовки к уборочной кампании в разрезе всех отраслей сельских товаропроизводителей сформирована потребность в запасных частях и расходных материалах, — сообщает Евгений Лещенко. — Сейчас прорабатываем этот вопрос с дилерами.

Напомним, что в ходе Питерского международного экономического форума, состоявшегося в Санкт-Петербурге на минувшей неделе, правительство Новосибирской области заключило соглашение о сотрудничестве с Луганской народной республикой. Соответствующий документ подписали губернатор НСО Андрей Травников и глава ЛНР Леонид Пасечник. В настоящее время, приоритетными задачами в рамках сотрудничества, по информации регионального правительства, помимо вопросов аграрной отрасли, являются летний отдых детей, подготовка к началу учебного года и к началу отопительного сезона, плюс организация социальной помощи населению. Также, по информации правительства региона, среди важных направлений совместной работы — реализация инфраструктурных проектов на территории Беловодского района ЛНР, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры; гуманитарное сотрудничество, а также развитие торгово-экономических связей и сотрудничество в сфере промышленного производства.

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