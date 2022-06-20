Новосибирская область направляет в Донбасс агроресурсы

Делегация из специалистов аграрной сферы, сформированная на базе Минсельхоза Новосибирской области готовится к отъезду для работы в подшефном Беловодском районе ЛНР.
— Сегодня отбывает наша команда — специалисты растениеводства, животноводства и ветеринарии, — сообщает глава Минсельхоза Евгений Лещенко. — Специалисты достаточно квалифицированные. Будут работать в течение трёх недель. Сформирована потребность в ветеринарных препаратах, будем отрабатывать.
На особом контроле, как отмечают в региональном правительстве, вопрос ветеринарной безопасности района, аграрный сектор которого насчитывает большое поголовье скота и птицы. В связи с этим, помимо специалистов, на территорию ЛНР планируется направить и необходимую партию ветпрепаратов и медикаментов, необходимых для лечения животных.
— Также в рамках подготовки к уборочной кампании в разрезе всех отраслей сельских товаропроизводителей сформирована потребность в запасных частях и расходных материалах, — сообщает Евгений Лещенко. — Сейчас прорабатываем этот вопрос с дилерами.
Ранее редакция сообщала о льготах в вузах для абитуриентов из Донбасса.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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