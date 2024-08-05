«Отмутузим всей деревней»: дорожный знак с угрозами для нарушителей ПДД появился в Новосибирской области

Необычный дорожный знак с угрозами для нарушителей правил дорожного движения появился в Искитимском районе Новосибирской области. Под прописанной максимальной скоростью на участке трассы прикреплена табличка ярко-красного цвета с нарисованным кулаком и надписью «Превысишь скорость — отмутузим всей деревней».

Местные жители считают, что надпись на «усовершенствованным» дорожным символом выступит аргументом для лихачей и заставит сбросить скорость.

Большая часть сибиряков уверена, что такой подход лишним не будет и образумит лихачей. Однако немалый процент опрошенных считает, что гонщиков никакие знаки не смогут остановить.

Жители региона возлагают надежды на камеры фото- и видеофиксации. Действенной мерой также могут стать высокие штрафы в отношении нарушителей.

Ранее редакция сообщала о том, что 24-летний житель Новосибирска гоняя по городу на своем Mercedes без номеров, насмерть сбил идущую по проезжей части женщину. Авария произошла на улице Большевистской в ночь на 31 июля. Виновник ДТП скрылся с места происшествия и спрятал свою машину в гараже. Он успел снять тонировку, прикрепить номера, но не смог оперативно скрыть следы преступления на кузове. Водитель был задержан и арестован судом.