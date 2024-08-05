Вещи принцессы Укока, найденные при ее захоронении, могут забрать из Новосибирска

Уникальная коллекция предметов, найденная при захоронении мумии принцессы находится в институте археологии и этнографии СО РАН в городе Новосибирске.

Недавно в своем телеграм-канале врио главы Республики Алтай Андрей Турчак сообщил, что принято решение на уровне Министерства науки РФ о передаче находок алтайскому музею.

Новосибирские ученые заявили, что никаких запросов они не получали.

― Музейные предметы, связанные с женским погребением могильника Ак-Алаха на плато Укок в Горном Алтае, находятся в постоянной научной работе. Своевременно производится их сложная реставрация и консервация. Предметы из комплекса экспонируются в постоянной экспозиции музея и участвуют в работе временных выставок. Указанные предметы имеют не только выставочную, но и научную ценность, поэтому в их исследования постоянно раскрываются новые и новые стороны иллюстрируемой ими пазырыкской культуры раннего железного века. В связи с этим, мы не видим положительного эффекта от перемещения артефактов в другое учреждение, – сообщил BFM-Новосибирск директор института археологии и этнографии СО РАН Андрей Кривошапкин.

Напомним, удивительное открытие сибирские ученые сделали в 1993 году. В результате кропотливых раскопок на плато Укок была найдена знаменитая на весь мир мумия молодой женщины. Рядом с ней археологи обнаружили более 150 уникальных предметов: одежду обувь, домашнюю утварь, украшения. Для научного сообщества этот могильник стал настоящей сокровищницей. Мумия была направлена на хранение в Республику Алтай, а вот вещи достались новосибирским ученым.