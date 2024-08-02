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Суд арестовал водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину в Новосибирске

  • 02/08/2024, 14:00
Автор: Ольга Кирсанова
Суд арестовал водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину в Новосибирске
После ДТП сибиряк скрылся с места аварии, оставив пешехода умирать.

В Новосибирске суд избрал меру пресечения водителю Mercedes, который насмерть сбил женщину-пешехода на улице Большевистской в ночь на 31 июля.

Черная иномарка с тонированными стеклами и без регистрационных номеров мчалась «большевичке» со стороны Добролюбова. Возле дома № 177/24 машина на полной скорости наехала на женщину-пешехода, идущую по проезжей части, после чего скрылся с места происшествия.

Виновника аварии объявили в розыск и через несколько часов обнаружили его Mercedes в гараже в центре города. Машина была без регистрационных номеров. Позже был задержан и сам водитель. Им оказался 24-летний местный житель, у которого не  было водительских прав. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— С учетом мнения прокуратуры Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя МВД об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу, — сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция рассказывала о подробностях этого смертельного ДТП. Пытаясь скрыться от ответственности, водитель Mercedes спрятал машину в гаражном боксе. Он успел снять тонировку, прикрепить номера, но не смог оперативно скрыть вмятины на кузове. Кроме того, его засекли уличные камеры видеонаблюдения.

Источник фото: пресс-служба прокуратуры НСО, видео предоставлено пресс-службой ГАИ

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : смертельное ДТП водитель Mercedes видео с камер Большевистская арест


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