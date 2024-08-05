В Бердске устранили последствия повреждения ЛЭП

На аппаратном совещании глава Бердска Роман Бурдин поблагодарил всех, кто помогал устранять аварию на сетях, которая случилась в выходные.

– На особом контроле у нас находилась главная насосная станция (ГНС), перекачивающая канализационные стоки Бердска, а также службы Бердской центральной городской больницы (БЦГБ). ГНС требовалось оперативно обеспечить электроснабжением, что и было сделано, – рассказал Бурдин на своей странице в ВК.

Он отметил, что с ним поддерживали связь областное министерство здравоохранения, РЭС и Восточными энергосетями.

Восстановление электроснабжения началось через 4 часа после аварии. Было важно без сбоев запустить подачу воды, котельные и насосные станции. Горячая вода уже сегодня утром поступила к горожанам.

– В целом, могу поставить всем службам четверку с плюсом. Есть, конечно, некоторые нюансы, которые отработаем и устраним в дальнейшем, – говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что из-за повреждения ЛЭП более 100 тысяч жителей Бердска остались без света и воды.