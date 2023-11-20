Обиженный сибиряк выстрелил в лицо водителю во время дорожного конфликта в Новосибирске

Разборка двух автомобилистов на улице Фрунзе привела к стрельбе в Новосибирске. Нервный водитель выяснял отношения с другим участником дорожного движения с помощью оружия. После выстрелов подозреваемый с места происшествия скрылся. Об этом сообщает МВД по Новосибирской области.

— Было повреждено стекло двери транспортного средства, а владелец автомобиля, 21-летний мужчина, обратился в медицинское учреждение с травмами лица, — отметили в сообщении.

Подозреваемого вскоре задержали сотрудники ГИБДД. Им оказался 38-летний житель Октябрьского района. Выяснилось, что оружие мужчине выдано на законных основаниях. Тем не менее, пистолет полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Теперь сибиряку грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что водители устроили стрельбу на дороге в Новосибирске.