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Обиженный сибиряк выстрелил в лицо водителю во время дорожного конфликта в Новосибирске

  • 20/11/2023, 19:26
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Обиженный сибиряк выстрелил в лицо водителю во время дорожного конфликта в Новосибирске
Вооруженный хулиган оперативно скрылся с места ЧП, но был найден инспекторами ГИБДД.

Разборка двух автомобилистов на улице Фрунзе привела к стрельбе в Новосибирске. Нервный водитель выяснял отношения с другим участником дорожного движения с помощью оружия. После выстрелов подозреваемый с места происшествия скрылся. Об этом сообщает МВД по Новосибирской области.

— Было повреждено стекло двери транспортного средства, а владелец автомобиля, 21-летний мужчина, обратился в медицинское учреждение с травмами лица, — отметили в сообщении.

Подозреваемого вскоре задержали сотрудники ГИБДД. Им оказался 38-летний житель Октябрьского района. Выяснилось, что оружие мужчине выдано на законных основаниях. Тем не менее, пистолет полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. Теперь сибиряку грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что водители устроили стрельбу на дороге в Новосибирске.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : стрельба сора Разборка водители


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