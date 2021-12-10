OTP Bank приобретает еще один банк в Албании

Приобретение Alpha Bank Albania позволит Группе OTP стать пятой по величине совокупных активов в этой стране и второй по кредитному портфелю.

Будапешт, Alpha Bank — албанская дочерняя компания греческого Alpha Bank и восьмой по величине банк в Албании. Это универсальная кредитная организация, предоставляющая широкий спектр банковских услуг и продуктов для корпоративных клиентов и частных лиц. Цена сделки составит 55 миллионов евро.

После ее закрытия, которое, как ожидается, будет одобрено регулирующими органами во втором квартале 2022 года, рыночная доля Группы OTP в Албании превысит 11%, а кредитный портфель увеличится в полтора раза, сделав албанский бизнес Группы вторым по величине на рынке.

«В соответствии со стратегией Группы OTP, мы рассматривали возможности для дальнейшего роста в Албании с момента выхода на этот рынок в 2018 году. Тогда же мы приобрели дочерний банк Societe Generale, успешно интегрировав его в наш бизнес», — сказал заместитель председателя Правления OTP Bank Ласло Вольф. «В этот раз к нашей Группе присоединится албанский Alpha Bank – хорошо функционирующая и постоянно развивающаяся кредитная организация, играющая значительную роль в росте банковского сектора страны и развитии местного сообщества. Сделка, о которой было объявлено сегодня, позволит Группе OTP еще больше укрепить свои позиции на албанском рынке и даст нам возможность предлагать корпоративным и розничным клиентам еще более качественные услуги», — добавил он.

Группа OTP — один из наиболее активных игроков на европейском рынке M&A. После кризиса 2014 года Группа приобрела 12 финансовых учреждений в девяти странах, включая нынешнее приобретение Alpha Bank Albania. Все они, за исключением словенской Nova KBM, которая все еще находится в процессе слияния, были успешно интегрированы в банковскую Группу. В дополнение к Албании, Группа OTP вышла на новые рынки, такие как Словения и Молдова.

Все это позволило Группе стать самым активным консолидатором банковского сектора в Центральной и Восточной Европе и существенно улучшить свои позиции на рынке Болгарии, Сербии и Черногории, увеличив вклад в прибыль невенгерских членов группы.

Группа OTP — одна из наиболее стабильных финансовых групп в регионе Центральной и Восточной Европы с рекордной прибылью и сильными позициями по капиталу и ликвидности. Группа предоставляет универсальные финансовые сервисы более чем 16 миллионам клиентов в 11 странах. Сеть ее отделений насчитывает почти 1500 филиалов и более 37 500 сотрудников.

С момента своего основания в Албании в 1998 году Alpha Bank активно работает в сегменте кредитования юридических лиц и финансирования крупномасштабных инфраструктурных проектов, а также предоставляет широкий спектр депозитных, инвестиционных и финансовых продуктов для розничных клиентов. В настоящее время сеть банка насчитывает 34 филиала во всех крупных городах страны.