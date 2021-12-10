Экс-прокурора районного суда Новосибирска заключили под стражу

Железнодорожный районный суд Новосибирска, по ходатайству старшего следователя первого следственного отдела пятого следственного управления (с дислокацией в г. Новосибирске) главного следственного управления Следственного комитета РФ Нахтигаль Е.Я., избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего прокурора Дзержинского района г. Новосибирска Олега Бушмакина. Бушмакин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 290 УК РФ (получении взятки и превышении должностных полномочий). Экс-прокурор заключен под стражу на 2 месяца.

Как сообщил ТАСС, со ссылкой на СК РФ, по версии следствия, в мае-июле 2019 года Бушмакин, будучи районным прокурором, через нескольких посредников получил взятку в размере 150 тыс. руб. от директора АО «Сибсма». Средства предназначались за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной следователями в отношении компании по факту уклонения от уплаты налогов.

Кроме того, следователи установили, что в 2018 году Бушмакин дал начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции незаконное указание поставить на миграционный учет гражданина иностранного государства. Следователи также установили, что в 2018 году Бушмакин в обход законодательства поручил начальнику районного отдела полиции поставить на миграционный учет иностранца, превысив свои должностные полномочия.

Олег Бушмакин работал прокурором Дзержинского района с 2017 года. До этого он возглавлял отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области.